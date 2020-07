Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, Veronica a decis sa-și faca bagajele și sa plece la Blagești. Dupa ce și-a abandonat soțul la București, insa, a venit cu o noua propunere surprinzatoare, deși afirma ca vrea sa-l dea uitarii și sa o ia de la zero. Vulpița l-a abandonat pe Viorel la București: „Sa vina și […]…

- Vulpița s-a intors acasa, la Blagești, insa fara Viorel. Dorul de frați și parinți au napadit-o pe Veronica și a facut o escapada acasa, in Vaslui, fara ca soțul ei sa știe ce și cum.

- CAND CNA-UL DOARME!.. Nu puteau rata cei doi trogloditi de la Blagesti, Veronica si Viorel Stegaru, deveniti, de 6 luni, de neurnit din emisiunea Acces Direct, subiectul violentei domestice! Cand “Vulpita” s-a apucat sa se planga la Bucuresti ca e batuta, au curs din nou valuri de ironii la adresa vasluienilor.…

- Vulpița și Viorel au ajuns vedete in comuna natala, Blagești, dupa dese apariții in cadrul emisiunii „ Acces Direct ” de la Antena 1. Consatenii celor doi toaca febril subiectul disputelor aparute in cuplu, iar cancan.ro a incercat sa afle ce cred oamenii despre Vulpița și Viorel. O sursa a povestit…

- Veronica și Viorel trec din nou printr-o perioada tensionata. Dupa ce barbatul s-a suparat foarte tare pe faptul ca soția lui a lansat o piesa cu artistul Rafaelo, Vulpița s-a intors și acum ea este cea care nu mai vede o cale spre impacare. Ajuns la capatul disperarii, soțul tinerei din Blagești vrea…

- Prezentatoarea emisiunii, Mirela Vaida a fost de fiecare data implicata „trup și suflet” in momentele uneori fericite, alteori delicate, de cand cuplul s-a mutat la București. Acum, se pare ca povestea celor doi este la sfarșit de drum. „Lumea a ințeles ca ei (n.r. Vulpița și Viorel) sunt autentici.…

- Dupa ce Vulpita i-a refuzat buchet de impacare, Viorel parea mai hotarat ca niciodata sa plece acasa, la Blagesti. Totul s-a schimbat insa, in momentul in care si-a facut aparitia Rafaelo! Propunerea lui Rafa l-a facut pe Viorel sa ramana la București.

- Cei doi soți care fac ravagii in emisiunea „ Acces Direct ” stau de mai multe luni in Capitala, iar fetița lor, Maria, a ramas in grija bunicii din partea tatalui in satul Blagești, județul Vaslui. Astfel, micuța plange de dorul parinților sai, chiar daca soții Stegaru au trimis acasa de Paști pachete…