Stiri pe aceeasi tema

- Vulpița Veronica și Viorel Stegaru s-au impacat, dupa ce tanara a scos la iveala faptul ca este insarcinata cu al treilea copil. Aceasta a publicat o imagine in care apare alaturi de tatal copiilor sai intr-o ipostaza tandra.

- Au trecut doar cateva ore de cand Vulpița de la Acces Direct a anunțat pe rețelele personale de socializare ca este insarcinata din nou. Acum, pe platforma de socializare TikTok, Veronica a postat primele imagini cu burtica de gravida. Iata ce videoclipuri a pus fosta partenera a lui Viorel Stegaru!

- Vulpița de la Acces Direct este, din nou, insarcinata! Anunțul a fost facut chiar de ea, pe rețelele sociale pe care le deține, la doar cateva saptamani dupa desparțirea de Viorel Stegaru. Ce fotografie a postat pe internet.

- Cu toții ii cunosc pe Vulpița și Viorel Stegaru de la Accces Direct. In urma cu cateva saptamani, cei doi soți au anunțat ca cel mai bine este sa se separe, cu toate ca fanii ii vedeau impreuna pentru tot restul vieții. Insa, dupa ce Viorel Stegaru a spus ca nu iși mai dorește sa auda de mama celor…

- In urma cu doar o zi, Majda Aboulumosha s-a afișat pe rețelele personale de socializare cu o burtica suspecta. Fanii ei de pe Instagram au intrebat-o imediat daca este insarcinata, iar ea nu a stat prea mult pe ganduri și a fost sincera cu aceștia. Iata cum s-a afișat actrița la un eveniment, dar și…

- Dupa ce Viorel Stegaru a spus ca nu iși mai dorește sa auda de mama celor doi copii, se pare ca Vulpița iși continua viața liniștita. De curand, Veronica s-a afișat pe TikTok, iar din imagini nu pare ca a fost afectata de divorțul de soțul sau.

- Theo Rose, insarcinata in 6 luni. Cum s-a afișat la o premiera de film! In vara anului trecut, relația dintre Theo Rose și Anghel Damian ținea primele pagini ale publicațiilor. Povestea lor de dragoste a luat atunci pe toata lumea prin surprindere. Asta in condițiile in care lumea știa despre fiecare…

- Lidia se afla intr-o situație mai complicata decat a majoritații. Femeia nu reușește sa scape de inca soțul ei, deși a facut un copil cu alt barbat și este insarcinata din nou, de data aceasta cu un copil al lui Marius, actualul ei partener. Totodata, in drama vieții ei este inclusa și viața distrusa…