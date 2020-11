Stiri pe aceeasi tema

- Vulpița și Viorel au revenit in forța la Acces Direct cu o noua telenovela din familia lor. Familia Stegaru nu mai are liniște in caminul conjugal din Blagești de cand s-a aflat ca Veronica Stegaru, alias Vulpița, este insarinata. Noua telenovela in familia Vulpiței, desfașurata la Acces Direct. Ce…

- La inceputul lunii septembrie, Vulpița și Viorel au plecat din București fara sa-și ia ”la revedere” de la public, insa astazi au revenit inapoi la Acces Direct, insa mai schimbați ca oricand. Veronica a izbucnit in lacrimi, insa Mirela Vaida a observat imediat și cum arata Vulpița de cand a parasit…

- La sfarsitul saptamanii trecute, o veste primita de la sotii Stegaru, a pus intreaga echipa Acces Direct pe ganduri. Vulpita si Viorel au fugit de acasa! Telefoanele nu au incetat sa sune, iar colegii mei au fost contactati imediat de cei doi soti. Ce s-a intamplat la Blagesti, dar si de ce s-au hotarat…

- Este jale mare printre fanii emisiunii Acces Direct. Aceștia deplang lipsa Vulpiței de la emisiunea preferata. Vulpița și Viorel au disparut din studioul Antenei 1, fapt care a dus la neliniștea fanilor celebrului cuplu. Aceștia s-au mai liniștit dupa ce Veronica Stegaru a facut prima postare pe rețeaua…

- In urma cu doar cateva zile, Mirela Vaida a anunțat la Acces Direct ca Vulpița și Viorel au plecat de tot din București, asta dupa ce soacra Veronicai a venit și i-a luat acasa. Ce s-a intamplat acum cu paginile de socializare a celor doi!

- Slabe șanse sa dai de cineva care macar n-a auzit de Vulpița și de Viorel. Cei doi soți din Blagești fac inconjurul internetului cu aparițiile lor de la „Acces Direct”. Dar oricat de faimoși or fi, sunt mulți cei care nu știu care este povestea lor și cum au ajuns sa faca atatea furori.

- Dupa ce a fost depistata pozitiv la testul RT- PCR, pentru SARS-CoV-2, problemele parca se sfarșisera odata ce a stat numai in casa, alaturi de soțul ei, Viorel. Liniștea s-a terminat, insa, odata cu perioada de carantinare. Veronica din Blagești a primit o noua lovitura, luni, la ”Acces Direct”: Rafaelo…

- In luna iulie un nou scandal avea sa izbugneasca, dupa ce Veronica Stegaru a fost depistata cu noul coronavirus, informație confirmata chiar de Mirela Vaida, gazda emisiunii Acces Direct, pentru cei de la Observator, astfel ca tanara a fost obligata sa intre in caratina pe o perioada de 14 zile. Consatenii…