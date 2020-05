Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend a fost confirmat un caz de COVID-19 in comuna Șotanga. Este vorba de un barbat de 50 de ani care lucreaza in București și locuiește in Șotanga. Barbatul nu a avut contacți direcți in comuna Șotanga, familia este plecata in strainatate. Vineri, barbatul a venit de la București acasa…

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA 30 aprilie De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.233 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 174 de persoane aflate in carantina au parasit locația…

- Vești bune in Bistrița-Nasaud, pentru ultimele 24 de ore! 11 persoane infectate cu CoVid-19 au fost declarate vindecate și externate și doar un caz nou de imbolnavire a fost depistat . La nivel național, in același interval, au fost declarate vindecate 73 de persoane, insa numarul cazurilor noi de imbolnavire…

- Cele mai multe cazuri de infecții cu coronavirus au fost raportate in Suceava și București. Printre județele din Romania cu cele mai puține cazuri de infectari se afla județe precum Olt, Buzau sau Gorj, potrivit ultimelor date oficiale puse la dispoziție de autoritați. Pana in prezent, au fost raportate…

- Maria Vintila, in varsta de 45 de ani, și fetița ei, Miri-Nectaria, de numai 7 ani, sunt personaje ale unei vieți pentru care doar ziua de azi conteaza. Ziua in care au un acoperiș deasupra capului și, poate, ceva de mancare de pus in farfurii. Maine?... Maine poate veni doar cu spaima ca proprietarul…

- Inca patru persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate, in ultimele 24 de ore, cu CoVid-19, totalul cazurilor din județ ajungand astfel la 76, dintre care 7 au decedat, iar alte 11 au fost declarate vindecate și externate. Peste 1.700 de persoane din județ se afla in izolare la domiciliu sau in…

- Primul caz de coronavirus din Dambovita a fost confirmat astazi. Este vorba de un barbat in varsta de 56 de ani din comuna Corbii Mari, satul Grozavesti. Acum, barbatul din Corbii Mari se afla internat la Spitalul Victor Babeș din Bucuresti unde s-a recoltat proba in cursul zilei de luni și testul…

