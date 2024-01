Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 49 de ani și fiul ei de 24 de ani au fost gasiți decedați intr-un apartament din Timișoara. Potrivit Poliției, pe corpurile victimelor nu au fost gasite urme de violența. Cadavrele au fost gasite intr-un apartament de pe Aleea Sanatații din Timișoara. „Polițiștii Secției 2 Timișoara au fost…

- O femeie si fiul ei de 24 de ani, cu probleme de sanatate, au fost gasiti, marti, decedati intr-un imobil din Timisoara. Baiatul posibil sa fi murit in somn, iar femeia, careia ii murisera parintii in luna octombrie, s-a spanzurat in bucatarie, potrivit news.ro.”Azi, in jurul orei 17:40, politistii…

- Accident grav z duminica, la Timișoara. Un barbat in varsta de 39 de ani a condus un autoturism pe strada Cloșca iar la intersecția cu strada Munteniei ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o tanara in varsta de 19 ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv un barbat in varsta…

- World Class Romania deschide, la inceputul anului 2024, o noua locație, a patra in Timișoara și a 46-a din țara. Liderul industriei de sanatate, fitness și wellness din Romania iși continua expansiunea strategica, la nivelul celor mai importante centre urbane, cu scopul declarat de a oferi mai multor…

- Grupul francez de real estate Catinvest anunța consolidarea ElectroPutere Parc ca principal centru de inovație și tehnologie din Oltenia, odata cu extinderea cu 1.300 de metri patrați a spațiului de birouri al Hella, furnizor german de componente auto renumit pe plan mondial, parte din grupul global…

- Un tanar, in varsta de 21 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul 1 August dinspre Piața Traian, inspre strada Pestalozzi, iar la un moment dat, ar fi efectuat manevra de depașire a unui tramvai oprit in stație și a surprins și accidentat un pieton, respectiv o minora in varsta de 14 ani, care…

- UPDATE: Dupa mai bine de doua ore de verificari, pirotehnistii au stabilit ca alarma a fost falsa. Microbuzul avea atasat un dispozitiv electronic pentru monitorizare. Acesta a fost ridicat pentru cercetari.Potrivit unui apel la numarul de urgente 112, ar fi un dispozitiv exploziv langa un microbuz…

- O femeie in varsta de 42 de ani a condus un autoturism pe strada Vasile Georgevici dinspre strada Anton Bacalbașa iar la intersecție cu strada Ovidiu Cotruș, a intrat in coliziune cu un microbuz, condus de un tanar in varsta de 21 de ani. In urma impactului au rezultat patru victime, respectiv femeia…