Vulpe capturată și relocată, la Râșnov O vulpe a fost observata zilele trecute, in apropierea unui loc de joaca, in zona benzinariei OMV, din stațiunea Rașnov. Vulpea a coborat in Rașnov, in zona benzinariei OMV, in apropierea unui loc de joaca. Animalul, era probabil, in cautare de hrana. Prezența animalului a fost sesizata de locuitorii din zona care au anunțat autoritațile. Astfel, animalul salbatic a fost prins de catre specialiștii Ocolului Silvic Rașnov și relocat, in siguranța, in zona Valea Lunga. “Locuitorii din zona benzinariei OMV au sesizat sambata, ca in spatele stației de carburanți, in zona locului de joaca, și-a… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

