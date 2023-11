Vulcanul Etna din Sicilia a erupt - Nivel ridicat de alertă Operatiunile pe Aeroportul Catania situat pe insula au continuat sa se desfasoare dupa programul normal sambata dimineata, desi Institutul italian de geofizica si vulcanologie (INGV) a ridicat nivelul de alerta cu o treapta, de la galben la portocaliu.Lava incandescenta si materii vulcanice au putut fi observate in cursul noptii in timp ce erau expulzate din crater si se scurgeau apoi in josul muntelui.Vulcanul a inregistrat o activitate deosebit de intensa la nivelul craterului din sud-est.Etna este cel mai mare vulcan activ din Europa, cu o altitudine de aproximativ 3.300 de metri. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Etna din Sicilia, cel mai mare vulcan activ din Europa, a erupt din nou in cursul nopții de vineri spre sambata. Autoritațile au ridicat nivelul de alerta cu o treapta, de la galben la portocaliu.

- Muntele Etna din Sicilia, cel mai mare vulcan activ din Europa, s-a trezit la viata in cursul noptii si a expulzat lava, fara a se produce insa o ejectie majora de cenusa deasupra insulei italiene din Marea Mediterana si fara a fi raportate pagube, transmite sambata agentia DPA, potrivit Agerpres.Operatiunile…

- Muntele Etna din Sicilia, cel mai mare vulcan activ din Europa, s-a trezit la viata in cursul noptii si a expulzat lava, fara a se produce insa o ejectie majora de cenusa deasupra insulei italiene din Marea Mediterana si fara a fi raportate pagube, transmite sambata agentia DPA.

- Muzeul Luvru din Paris, cel mai mare muzeu din lume, s-a inchis in mod exceptional sambata la pranz ''din motive de securitate'', in contextul in care Franta a ridicat nivelul de alerta la ''urgenta de atentat'' in urma atacului islamist comis vineri la Arras (nordul Frantei),

- Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) a ridicat, sambata, nivelul de alerta de calatorie pentru Statul Israel, si le recomanda cetațenilor romani care se afla sau tranziteaza acest stat sa urmeze instrucțiunile autoritaților locale, sa se adaposteasca in cladiri și, cand situația va permite,…

- Serviciul suedez de securitate SAPO va creste nivelul evaluat de alerta terorista la 4 pe scara de la 1 la 5, adica al doilea cel mai ridicat nivel, a relatat joi cotidianul Dagens Nyheter, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In prezent, nivelul de alerta terorista din Suedia este…

- Zborurile au fost anulate luni dimineata pe aeroportul Catania din Sicilia din cauza eruptiei vulcanului Etna, unul dintre cei mai activi din lume, au anuntat autoritatile aeroportuare, transmite presa internationala.Zborurile din si spre aeroport au fost suspendate pana la ora locala 13:00, dupa…

- Zborurile au fost anulate luni dimineata pe aeroportul Catania din Sicilia din cauza eruptiei vulcanului Etna, unul dintre cei mai activi din lume, au anuntat autoritatile aeroportuare, transmite presa internationala. Zborurile din si spre aeroport au fost suspendate pana la ora locala 13:00, dupa ce…