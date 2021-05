Vulcanul Etna din provincia italiana Sicilia a erupt inca o data si a ejectat in aer o coloana de fum si cenusa pana la altitudinea de 4.000 de metri in cursul zilei de marti, a anuntat Institutul National de Geofizica si Vulcanologie (INGV) din Italia, citat de DPA. Varful acestui vulcan cu inaltimea de 3.300 de metri era deja activ in primele ore ale diminetii de marti, jeturile de lava atingand inaltimi de cativa metri si fiind vizibile pe cerul nocturn in primele faze ale eruptiei. Ulterior, INGV a inregistrat o activitate suplimentara a vulcanului Etna, care a ejectat in aer o coloana de…