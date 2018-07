TRAGEDIE! Un clujean a murit în timp ce petrecea la o nuntă

Un clujean și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic, chiar în timp ce se afla la o nuntă a unor rude.Un barbat in varsta de 68 de ani a murit in timp ce era la o nunta in Iasi. Barbatul, originar din Cluj, era venit la rude cu ocazia unei nunti. In timpul petrecerii… [citeste mai departe]