Vremuri grele pentru iubitorii de dulciuri: cu cât se vor scumpi sucurile și bomboanele în perioada următoare Guvernul a decis forma finala a ordonanței de austeritate, aducand vești proaste pentru romani. Majorarea accizelor și creșterea TVA-ului vor duce la creșterea prețurilor alimentelor. Astfel, implementarea ordonanței va aduce semnificative creșteri de prețuri pentru multe alimente, care pot ajunge chiar și cu 25% mai scumpe. O categorie de alimente va suporta scumpiri chiar și cu 25% in perioada urmatoare, dupa ce Guvernul a decis forma finala a ordonanței austeritații. Este vorba despre creșterea prețului la produsele cu un conținut mare de zahar și la produsele tradiționale bio.

