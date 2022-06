Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de furtuni, cu ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, valabila in toata tara, incepand de vineri dupa-amiaza pana duminica seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de furtuni pentru București și 33 de județe, valabila pana luni dimineata. Potrivit ANM, de duminica, 5 iunie, ora 12:00 pana luni, 6 iunie, ora 6:00, in cea mai mare parte a Moldovei, in Muntenia, Dobrogea si Carpatii…

- Meteorologii au emis doua avertizari cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și vant pentru zilele de marți și miercuri. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vremea rea valabila de marți, 17 mai, ora 14:00 pana miercuri, 18 mai, ora 06:00. In…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi doua avertizari meteo de instabilitate atmosferica. Potrivit ANM, in intervalul 17 mai, ora 14 18 mai, ora 06 vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crisana, Oltenia si local in Transilvania si Muntenia.Vor fi averse ce…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile vremea se va raci semnificativ, iar de la temperaturi maxime de pana la 27-29 de grade se va ajunge la 13 grade Celsius. Prognoza pentru urmatoarele doua saptamani arata variații mari de temperatura. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi, 27 aprilie 2022, o avertizare meteo cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati insemnate de apa ce vizeza aproape toata tara. Potrivit ANM, in intervalul 27 aprilie, ora 12.00 28 aprilie, ora 23.00 este valabil codul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si vijelii valabila in intervalul 24 04 2022 ora 16.00 si 25 aprilie 2022, ora 3.00. Potrivit ANM, seara si la inceputul noptii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de ploi abundente, intensificari ale vantului si ninsori la munte. 20 de județe se vor afla sub Cod galben de ploi și vant puternic, cu rafale de 75 km/ora. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica…