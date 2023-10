Vremea se schimbă radical în România: se răcește brusc și vin ploile Meteorologul ANM, Alina Șerban, a explicat ca in aceste zile ne mai putem bucura de vremea calduroasa, insa de duminica va incepe o scadere a temperaturilor, iar in mai multe zone ale țarii vom avea parte de ploi. ”Aceasta vreme frumoasa și mai calda decat in mod normal pentru aceasta data se va menține pana la finalul saptamanii in jumatatea de sud a teritoriului, chiar daca maine și in zilele urmatoare va fi puțin mai rece, adica maxime de pana la 25, cel mult 26 de grade, acestea tot peste normele perioadei se vor situa. In jumatatea nordica vom avea ușoare variații, temperaturile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț important! Vremea se va schimba radical in Romania! Dupa zilele in care mercurul din termometre s-a menținut ridicat, iata ca temperaturile vor scadea simțitor, iar in unele zone ale țarii vor cadea cantitați importante de precipitații.

- Vremea continua sa fie neobișnuit de calda pentru data la care ne aflam, astfel ca specialiștii spun ca ne-am putea confrunta cu una dintre cele mai calde luni septembrie din istorie. Iata cum va fi vremea pana la finalul ei și de cand sunt așteptate ploi. Cum va fi vremea pana la finalul lunii septembrie…

- Furtuna care a facut prapad in Europa lovește Romania. Incepand de joi dupa-amiaza, vremea se strica in majoritatea regiunilor. Meteorologii au precizat insa ca fenomenele nu vor fi de mare intensitate.

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale in urmatoarele patru saptamani in aproape toate regiunile tarii, iar precipitatiile vor fi deficitare doar pe parcursul saptamanii viitoare, potrivit prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 14 august - 11…

- Meteorologul ANM, Roxana Bojinariu, atrage atenția asupra faptului ca in Romania are loc o ”inversiune termica periculoasa”. Din cauza ciclonului care a lovit extrem de puternic in Europa, temperaturile din Romania au scazut neașteptat de mult, fiind inregistrate diferențe de peste 20 de grade in decurs…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteorologice de cod galben și cod portocaliu de fenomene specifice instabilitații atmosferice. Ploi, vijelii și grindina vor marca mai multe teritorii din Romania, pana duminica, 6 august. Cu ce ne vom confrunta. Cod galben de ploi…

- Valul de canicula se extinde, iar caldura inabușitoare pune stapanire pe Romania. Daca ieri a fost cod galben de canicula, astazi temperaturile vor atinge peste 41 grade Celsius, iar mai multe județe se afla sub cod portocaliu.

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele patru saptamani vremea va fi deosebit de calda in toata țara. Cantitațile de precipitații vor fi diferite in funcție de regiuni, informeaza Mediafax.In saptamana 10-17 iulie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana,…