- Guvernele din Europa de Est majoreaza emisiunile de obligatiuni pana la un nivel record, pentru a finanta deficitele bugetare, cand turbulentele de pe pietele emergente fac cererea mai putin fiabila.

- MApN a anuntat ca exercitiul Ramstein Legacy 24 (RALY24) in domeniul aparare aeriana si antiracheta integrata (Integrated Air and Missile Defense – IAMD) a inceput, marti, la Scoala de Instruire pentru Aparare Antiaeriana de la Capu Midia. Potrivit sursei citate, exercitiul se desfasoara pana pe 14…

- Cetatenii din Polonia, Romania si Slovenia aflati in Bosnia-Hertegovina nu vor putea vota la alegerile europarlamentare din 9 iunie, din cauza refuzului manifestat de reprezentantii sarbi in guvernul central bosniac dupa ce aceste trei tari au sprijinit in Adunarea Generala a ONU o rezolutie care condamna…

- Romania a terminat pe prima poziție in clasamentul pe medalii al Campionatelor Europene de canotaj Under-19 de la Kruszwica (Polonia), cu 10 medalii in 11 probe (șapte de aur și doua de argint).

- Muzeul de Arta Populara Constanta, institutie publica finantata de Consiliul Judetean Constanta, impreuna cu Asociatia "Amintiri din Dobrogea" marcheaza in avans, sambata, 11 mai, "Ziua Nationala a Portului Traditional din Romania". "Manifestarea, care se va desfasura pe platoul din fata muzeului, va…

- Michelin, gigantul francez in producția de anvelope, schimba strategia de producție. Fabrica companiei din Olsztyn, Polonia, dedicata anvelopelor pentru camioane grele, cu aproximativ 430 de angajați, urmeaza sa fie inchisa. Producția va fi transferata in Romania, unde costurile de operare sunt considerate…

- Romanii nu beneficiaza de aceleași sanse de a fi aleși in Parlamentul European precum restul europenilor. Printr-o serie de masuri evident restrictive, legislația romana iși faulteaza propriii cetațeni. Mai exact pe romanii care vor sa candideze fie ca independenți, fie din partea unor partide mai…

- Decizia Aeroportului Iași de a crește semnificativ taxele pare sa aiba consecințe negative. Compania aeriana Ryanair și-a revizuit planurile de extindere pe acest aeroport. Compania low cost irlandeza Ryanair iși va revizui planul de creștere pentru Aeroportul Iași in sezonul de vara 2024. Motivul consta…