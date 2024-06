Stiri pe aceeasi tema

- Sambata,1 iunie, intre orele 14.00 si 19.00, copiii si parintii sunt invitati sa petreaca timp de calitate la cea de-a patra ediție a evenimentului „1 Iunie pe bicicleta”. impreuna cu Asociația de Ciclism și Ecologie Maramureș Bike, va invitam, copii și parinți, sa petreceți timp de calitate la cea…

- Festivalul de arta „SMS – Seri Magice Saveni” a ajuns la cea de-a treia ediție. Debuteaza luni și ține pana la finele saptamanii Festivalul de arta „SMS – Seri Magice Saveni” este un eveniment cultural ajuns la cea de-a treia ediție, organizat de Asociația ARLECHIN Botoșani cu finanțare de la Ministerul…

- Mai jos programul oficiilor religioase la sarbatoarea Invierii Domnului si din Saptamana Luminata la Manastirea Sf. Ana Rohia. Duminica, 5 mai, Invierea Domnului: ora 00.00 – Slujba Invierii urmata de Sfanta Liturghie; ora 12.00 – Vecernia, Slujba celei de-a doua Invieri. Luni, 6 mai: ora 8.30 – Slujba…

- Urmeaza un alt eveniment deosebit la Targu Lapuș. Sambata, 20 aprilie, incepand cu ora 11:00, la Gradinița cu Program Prelungit din Targu Lapuș, organizeaza o noua ediție a Concursului regional „Gastronomie și tradiții de pe meleaguri romanești” – preparare de cozonaci. La precedentele ediții, micii…

- Duminica, 21 aprilie, incepand cu ora 17:00, sala de evenimente Hatos Events gazduiește un eveniment solemn: „Concertul de Pricesne”, realizat cu sprijinul Organizației de Management al Destinației Turistice Maramureș. Evenimentul va fi deschis de grupurile vocale participante la spectacolul anual de…

- Ansamblul Folcloric National „Transilvania” organizeaza editia a II-a a Festivalului Concurs „Taragotul Maramuresean”, eveniment prin care se propune promovarea și valorificarea muzicii folclorice interpretata la taragot. Presedintele festivalului va fi maestrul Dumitru Dobrican a carui viața se impletește…

- Asociația Clean Wood organizeaza, in perioada 17-19 mai, in intervalul orar 16:00-20:00, o noua ediție a Vintage Bazar Mureș, care va avea loc la Uzina Foto din cartierul Unirii al Municipiului Targu Mureș. Organizatorii evenimentului urmaresc reducerea impactului asupra mediului prin incurajarea reutilizarii…

- Asociația ELSA Targu Mureș organizeaza, in perioada 10-13 mai 2024, prima ediție a International Conference of ELSA Targu Mures on Law & Technology, la care vor participa experți la nivel internațional din domeniul juridic și tehnologic, dar și studenți la Drept. Evenimentul, unic la nivel național,…