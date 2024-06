Stiri pe aceeasi tema

- Lumea se aduna. Toate drumurile duc la Berlin. Din Canada pana in China și din Australia pana in Mexic. Gemeinschaft și Gesellchaft iși dau intalnire pe stadion. Indiferent de meridian, lumea se aduna in careul suspinelor. Intre al treilea și urmatorul val, se regasește neschimbata intre doua porți.…

- Nvidia a atins un prag semnificativ in istoria sa, devenind a doua cea mai valoroasa companie la nivel global și doar a treia firma din lume care a atins o capitalizare de piața de 3 trilioane de dolari. Compania producatoare de cipuri a ajuns la o capitalizare de piața de 3,01 trilioane de dolari la…

- Prețul gazelor de pe piețele europene a crescut la cel mai mare nivel din luna decembrie pana acum, ajungand luni la circa 38 euro/MWh. Pe parcursul zilei de marți, prețurile s-au mai calmat și au revenit la nivelul de 34 euro/MWh, pe platforma TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc cotațiile de referinta…

- Ciștigatorul licitației Moldovagaz pentru furnizarea gazelor in Republica Moldova in luna iunie a devenit compania de stat Energocom. Informația a fost confirmata pentru NM de catre directorul Moldovagaz, Vadim Ceban. Licitația privind furnizarea a 16 milioane de gaze a avut loc la 29 mai la Bursa Romana…

- Accesul in Turnul Eiffel va fi mai scump cu 20%, pana la 35,30 euro, incepand cu data de 17 iunie curent, o decizie justificata de criza sanitara si urmele de plumb descoperite cu prilejul lucrarilor de renovare, si care ar urma sa fie validata pana sambata de edilii Parisului, transmite AFP, potrivit…

- Cand vine vorba de imobiliarele din zona Clujului parca știm cu toții la ce sa ne așteptam, insa apare uneori cate un anunț care te lasa gura-casca. Noul anunț imobiliar ne propune spre vanzare un apartament cu o singura camera, dar „luminos” și in „zona ultracentrala” a Clujului la un preț ce te va…

- O analiza BBC releva faptul ca in ultimele 12 luni, pe linia frontului din Ucraina, unde rușii și-au impus asa-numita strategie a ”masinii de tocat carne” - numarul morților a crescut cu aproape 25% fața de primul an de razboi. BBC, grupul media independent Mediazona si voluntari au aflat ca numarul…

- RADP Cluj-Napoca trebuie sa ii achite despagubiri unui șofer care și-a distrus roțile pe drumul Sf. Ioan. Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca trebuie sa achite 5.600 lei clujeanului care a dat cu mașina intr-o groapa. Nu putem sa nu menționam ”rapiditatea” cu care s-a judecat procesul,…