Vremea se răceşte şi încep ploile. Prognoza meteo pentru următoarele trei zile Vremea se va raci in zilele urmatoare si vor incepe ploile, insa va ramane in continuare calda pentru aceasta data, spun meteorologii. Marti, 18 februarie Vremea va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data, desi in vestul si in nordul tarii valorile termice vor fi in scadere fata de intervalul precedent. Cerul va fi variabil, cu innorari si izolat ploi slabe in regiunile vestice, nordice si centrale, iar in zonele montane aferente precipitatii mixte. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, in special pe creste, unde la rafala se vor atinge viteze de 70-80 km/h si pe… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

