- Pe parcursul primei saptamani din luna august, temperaturile vor fi caniculare, de pana la 37 de grade Celsius. In timpul celei de-a doua saptamani, gradele scad in termometre cu pana la 10 grade, potrivit prognozei transmise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Banat Pe parcursul primei…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 24 iulie – 6 august 2023. Potrivit specialiștilor, dupa valul de canicula urmeaza o racire accentuata a vremii, temperaturile urmand sa scada cu 10….15 grade in 24 de ore. ANM a emis luni, 24…

- VREMEA pe patru saptamani. Cand va fi canicula, cu temperaturi pana la 40 de grade și perioadele cu furtuni. Prognoza ANM Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 7 august. In continuare, vremea va fi mai calduroasa…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in sudul si estul tarii, in urmatoarele patru saptamani, iar precipitatiile vor fi apropiate de normalul perioadei, exceptand sudul, jumatatea vestica a tarii si unele zonele montane, unde vor fi deficitare,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț meteorologic. De aceasta data specialiștii ANM au venit cu o informare de vreme pentru urmatoarele doua saptamani. Temperaturi maxime se vor situa in jurul valorii de 28 de grade Celsius, iar in unele zilele se aseteapta șanse destul…

- Vremea se incalzește in primele zile ale acestei saptamani, urmand apoi cateva zile mai reci, potrivit prognozei pentru doua saptamani publicate luni de Administrația Naționala de Meteorologie.BanatValorile termice estimate pentru ultima decada a lunii mai și primele zile din iunie vor fi apropiate…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru intervalul 15-28 mai. Astfel, in urmatoarele doua saptamani vom avea o vreme instabila, cu valori termice in crestere la nivelul intregii tari si un excendent de precipitatii pe arii destul de extinse. In Banat,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru intervalul 8-21 mai. Banat In prima saptamana de prognoza vor fi usoare alternante termice de la o zi la alta, astfel ca per ansamblu vremea va fi putin mai rece decat in mod obisnuit, cu medii ale maximelor de 15 - 17 grade Celsius…