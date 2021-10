Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cateva zile de frig, ploi și chiar ninsori, in zona de munte, vremea incepe sa se incalzeasca. Directorul ANM, Elena Mateescu a declarat, duminica, ca in noua saptamana temperaturile ar putea ajunge pana la 22 de grade.„Saptamana viitoare, mai ales in a doua parte, valorile de temperaturi caracterizeaza…

- Meteorologii anunța frig si in aceasta saptamana, in cea mai mare parte a tarii, pana pe 18 octombrie, cand vreme incepe sa se incalzeasca. Apoi, din week-endul care urmeaza, temperaturile vor ajunge pana la 17 - 19 de grade Celsius in aproape toate regiunile țarii.VREMEA IN BANATIn prima saptamana,…

- Vremea va fi frumoasa in acest weekend, ultimul din luna septembrie. Vor fi chiar si 30 de grade Celsius in unele regiuni, informeaza Digi24 . „La acest sfarșit de saptamana și la inceputul saptamanii viitoare vorbim de vreme predominant frumoasa, in incalzire, cu maxime in partea de sud-est in special…

- Prognoza METEO pentru aceasta saptamana: VREMEA se schimba radical și se anunța frig și ploi insemnate Prognoza METEO pentru aceasta saptamana: VREMEA se schimba radical și se anunța frig și ploi insemnate Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a declarat la Digi 24 ca…

- Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a declarat la Digi 24 ca astazi, 19 septembrie, și maine temperaturile la nivel național vor mai depași 25 de grade Celsius, dar apoi vor cobori „semnificativ” și vor urma ploile. „Ne așteptam la scaderea valorilor de temperaturi,…

- Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie, anunta ca in primele zile din saptamana viitoare se vor inregistra temperaturi de 38 si 39 de grade Celsius, insa la jumatatea saptamanii s-ar putea sa se mai racoreasca vremea pana spre sfarsitul lunii. In acest weekend,…

- Gabriela Bancila, director Meteorologie Operaționala in cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat, astazi, pentru Realitatea PLUS, ca in urmatoarele ore trebuie sa ne așteptam la fenomene meteo mai puțin intense decat cele de ieri."Nici furtunile, nici disconfortul termic nu…

- Temperaturile maxime ale zilei cresc în fiecare zi, pâna vor ajunge din nou peste 30 de grade Celsius. Șansele de ploaie sunt extrem de mici în zilele urmatoare, potrivit prognozei meteo accuweather.com. Vezi…