Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anghel a dezvaluit ca a trecut prin momente grele, care au facut-o sa slabeasca foarte mult intr-un timp scurt. Timp de un an, vedeta a urmat un program de recuperare care i-a schimbat cu totul programul și acum are un stil de viața sanatos.

- Tom Hanks (65 de ani) a starnit ingrijorare dupa ce a fost filmat in timp ce tremura, la premiera din Australia a noului sau film, pelicula “Elvis”. Din imaginile surprinse la evenimentul care a avut loc in orasul Gold Coast, se poate vedea cum Hanks nu isi poate controla tremuratul, cand tinea microfonul…

- Ne-am obișnuit deja ca in ultima perioada vremea este extrem de imprevzibila. Ba avem parte de temperaturi crescute, ba de ploi torențiale cu grindina și vijelii. Și pentru acest sfarșit de saptamana, meteorologii vin cu atenționari.

- Dupa ce a facut prapad in vest, vremea rea se muta in sud-estul tarii. Meteorologii au emis cod galben de vijelii si ploi torentiale, valabil pana joi seara, 26 mai, pentru sase judete.

- Oficialii din domeniul sanatații din orașul american New York au anunțat vineri seara ca un rezident a fost testat pozitiv pentru virusul care provoaca variola maimuței, potrivit Associated Press . Este al doilea caz confirmat cu aceasta infecție in SUA, in acest an, și vine la doua zile dupa ce a fost…

- Ajdin Hrustic (25 de ani), mijlocașul cu origini romanești al celor de la Eintracht Frankfurt, a vorbit despre sentimentele experimentate dupa victoria istorica a nemților din Europa League, 1-1, 5-4 dupa penalty-uri in fața lui Rangers. Nascut pe 5 iulie 1996, la Dandenong, Australia, din mama romanca…

- RAPORT… Anul trecut cand, in județul Vaslui, s-a inregistrat un varf al pandemiei de Covid-19, Casa Județeana de Asigurari de Sanatate a cheltuit, pentru serviciile medicale decontate, 591.129.548 de lei, bani care s-au dus pe medicamente, asistența medicala primara și de specialitate, dispozitive medicale…

- Vaccinul anti-COVID dezvoltat de compania franco-austriaca Valneva a primit aprobarea Agentiei de Reglementare a Medicamentelor si a Produselor Medicale (MHRA) din Marea Britanie, potrivit www.gov.uk .Marea Britanie urma sa primeasca 100 de milioane de doze de vaccin Valneva, insa guvernul a anulat…