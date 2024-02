Vremea prognozată pentru intervalul 19 februarie – 18 martie Meterologii anunta temperaturi mai ridicate decat cele obisnuite in aceasta perioada, in toata tara, pana in 18 martie. In saptamana 19-26 februarie, precipitatiile vor fi deficitare, insa in urmatoarea saptamana cantitatile de precipitatii vor fi excedentare. Saptamana 19-26 februarie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

