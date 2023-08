Vremea până în 16 septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. ANM anunță temperaturi extreme și aer sufocant Vremea pana in 16 septembrie. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. ANM anunța temperaturi extreme și aer sufocant Nu scapam de canicula. Meteorologii anunța temperaturi mai ridicate decat cele normale la inceput de toamna, in urmatoarele patru saptamani. Abia spre jumatatea lunii septembrie se mai racorește. In ce privește cantitațile de precipitații, se anunța ploi puține. Potrivit ANM, in perioada 18-20 august, va fi canicula, iar in unele zone sunt așteptate cateva furtuni. […] Citește Vremea pana in 16 septembrie. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. ANM anunța… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol: alba24.ro

