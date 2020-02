Vremea o ia razna din nou! Revin temperaturile de primăvară, după scurta perioadă de ger Meteorologii au anunțat ca vremea se va schimba radical. Daca pentru o scurta perioada de timp am avut parte de ninsori, vant puternic, temperaturi cu minus, coduri galbene și portocalii, iata ca revin temperaturile de primavara. Deși este abia inceputul lunii februarie, se pare ca vom avea parte de o primavara care iși va intra in rol mult mai devreme. Astfel, maximele perioadei urmatoare vor ajunge pana la 12 grade Celsius, iar minimele nu vor cobori sub -8 grade. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

