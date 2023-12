Vremea în următoarele două săptămâni. Temperaturi mari în toată țara Temperaturile vor fi peste cele obisnuite in aceasta perioada in toata tara in saptamana urmatoare, anunta luni meteorologii, care au facut publica prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, precizand ca vremea va fi deosebit de calda in Moldova, Dobrogea, Muntenia si Oltenia in prima parte a intervalului. In prima saptamana din interval valorile termice se vor situa cu mult peste ceea ce ar trebui sa se inregistreze la finalul lunii decembrie. Vor fi mici oscilatii de la o zi la alta si se vor inregistra maxime, in medie, de 12…14 grade si minime de 2…4 grade. Din a doua saptamana, temperaturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

