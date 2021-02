Vremea în următoarele două săptămâni: Se anunță ger și ninsori Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Se anunța ger și ninsori in unele regiuni din țara Vremea se va raci accentuat de joi. Temperaturile vor crește abia de saptamana urmatoare. Vremea in Banat In Banat, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu temperaturi medii de 12 – 14 grade la valorile maxime, diurne și de 3 – 7 grade la cele minime, nocturne. In noaptea de joi spre vineri (11/12 februarie), vremea se va raci accentuat, astfel incat, in intervalul 12 – 17 februarie, vremea va fi deosebit de rece,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

