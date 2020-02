Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru București, vineri, 7 februarie. Dupa ce Capitala a fost sub cod portocaliu de viscol, meteorologii anunța ca nu se termina aici episodul de iarna care ne-a lovit din plin. La final de saptamana va fi frig, cu o minima negativa ce-i va face pe locuitori sa dardaie, iar ninsorile…

- Vremea a intors serios foaia! Iarna și-a scos, din nou, colții, iar termperaturile sunt in scadere de la o zi alta. Joi, 6 februarie, va fi destul de frig, iar meteorologii chiar au emis un cod rouși de ninsori și viscol, in unele zone ale țarii.

- Meteorologii informeaza ca vremea se va raci in urmatoarele zile in țara și in Capitala, fiind anunțate temperaturi maxime de pana la 3 grade in București, unde este așteptata și ninsoarea. Potrivit ANM valorile sunt cele normale pentru aceasta data, transmite Mediafax.„Vremea va fi inchisa,…

- Sambata și duminica se vor inregistra temperaturi mai ridicate decat cele specifice perioadei, dar duminica acestea scad si apar și precipitatiile, potrivit prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).Prognoza meteo pentru Bucuresti, in weekendVineri, regimul termic diurn va fi caracterizat…

- Prognoza meteo 23 decembrie. O noua saptamana, o noua schimbare drastica! Luni, 23 decembrie, iarna incepe sa-și spuna cuvantul, ușor-ușor. Deși valorile raman destul de ridicate pentru aceasta perioada in majoritatea regiunilor, se intorc ploile!

- Prognoza meteo pentru 1 decembrie, in București, este una extrem de placuta. Meteorologii anunța maxime de pana la 8 grade Celsius, dar cu toate acestea, soarele nu-și va face simțita prezența, iar cerul va fi innorat pe parcursul intregii zile.

- Prognoza meteo pentru București, vineri, 22 noiembrie este una extrem de capricioasa. Temperaturile scad considerabil și ploile iși fac simțita prezența tot mai mult. Se vor inregistra maxime de numai 3 grade in termometre, dupa cum anunța meteorologii.