VREMEA în ALBA, 17-23 ianuarie. Va fi foarte frig și se vor semnala ninsori. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ VREMEA in ALBA, 17-23 ianuarie. Va fi foarte frig și se vor semnala ninsori. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea va fi in continuare foarte rece noaptea și dimineața, saptamana viitoare, in județul Alba. Minimele vor cobori pana la valori de -9 grade Celsius in zonele joase, respectiv -13 grade Celsius la munte. Sunt anunțate și cateva zile cu ninsori. Temperaturile maxime vor fi de 0-3 grade, iar la munte preponderent negative. Prognoza meteo […] Citește VREMEA in ALBA, 17-23 ianuarie. Va fi foarte frig și se vor semnala ninsori. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

