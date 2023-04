Vremea de 1 mai. Ce schimbări anunță meteorologii ANM Meteorologii ANM anunța noi schimbari de vreme de 1 mai. In acest weekend nu dispar ploile complet, așa ca in ciuda temperaturilor ridicate, fenomene meteorologice extreme vor fi prezente. Cel mai cald va fi duminica, in ultima zi din aprilie, dar și luni. Totuși, instabilitatea atmosferica exista și ea. Temperaturile maxime din weekend ating chiar și peste 18 grade, iar minimele nu vor ajunge sub pragul inghețului. „Intr-adevar, nu scapam cu totul de ploi, insa putem spune ca vremea se va incalzi treptat de la o zi la cealalta, astfel incat daca sambata vorbim de temperaturi maxime de la 14-15… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

