Vremea azi, 9 iulie. Temperaturi plăcute, tocmai bune pentru o zi de picnic Astazi, duminica, 9 iulie, vremea se va incalzi și va fi frumoasa in toate regiunile țarii. Cerul va prezenta variații și doar in zonele montane sunt posibile ploi izolate. De asemenea, vantul va avea intensificari in timpul zilei in est, sud-est și in majoritatea regiunilor montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 25 și 33 de grade Celsius, iar temperaturile minime vor oscila intre 8 și 22 de grade Celsius.In București, vremea va fi calduroasa, cu o temperatura maxima in jurul valorii de 31 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab și moderat. Temperatura minima… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

