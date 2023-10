Vremea 28 octombrie - Cod galben de vânt puternic - Care sunt zonele vizate Pana astazi la ora 10 ramane in vigoare codul galben de vant puternic, valabil pentru zona montana, unde la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de peste 80...100 km/h, dar și pentru nordul Crișanei, Maramureș și vestul Transilvaniei, unde vantul va sufla cu viteze in general de 55...75 km/h. *In ceea ce privește regimul termic, astazi temperaturile vor scadea ușor in cea mai mare parte a teritoriului, dar vremea se va menține mult mai calda decat in mod normal la aceasta data.Ploile vor cadea pe arii restranse in nordul țarii și in extremitatea de vest, iar noaptea se vor extinde și catre… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

