Vreme relativ umedă Vineri, temperaturile se situeaza peste mediile perioadei. Soarele rasare la ora 08:01. Pe tot parcursul zilei cerul va fi mai mult noros, iar probabilitate de ploi va fi ridicata. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari. La munte precipitațiile vor fi sub forma de ploaie. Soarele va apune la ora 16:46. Sambata, ploile se vor inteții. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

