Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile raman ridicate pe final de 2023 și inceput de an nou. Exista, insa, zone unde va ninge ca in povești, in seara de Revelion. „Vremea este destul de linistita. Trecem in noul an cu cel mult ceata dimineata si noaptea. Mai ales cei care conduc masini trebuie sa fie atenti”, a declarat, intr-o…

- VREMEA in Alba: condiții meteo in weekend și de Anul Nou. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ VREMEA in Alba, in perioada 29 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024: temperaturile mai cresc in acest sfarșit de saptamana, iar maximele ajung pana la 11 grade Celsius. In general va fi soare, in aproape…

- VREMEA in Alba, in weekend, 8-10 decembrie 2023: temperaturi in scadere, cațiva fulgi de zapada. Prognoza meteo pe localitați VREMEA in Alba, in weekend, 8-10 decembrie 2023: Vremea se racește la finalul acestei saptamani. Sunt anunțate minime negative. Temperaturile maxime vor fi intre 3 și 5 grade…

- VREMEA in Alba, in weekend 10 – 12 noiembrie 2023: Frig, ploi multe și ninsori in zona de munte. Prognoza meteo pe localitați VREMEA in Alba, in weekend 10 – 12 noiembrie 2023: temperaturile scad considerabil in acest sfarșit de saptamana. Temperaturile maxime abia ating 12 grade Celsius, iar minimele…

- VREMEA in Alba, in weekend 3 – 5 noiembrie 2023: Se racorește și vin ploile. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba, in weekend 3 – 5 noiembrie 2023: temperaturile mai scad in acest sfarșit de saptamana. Totuși, se mențin ridicate pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime ajung pana 19 grade…

- VREMEA in Alba, 30 octombrie – 5 noiembrie: Maxime de 21 de grade, apoi mai frig și ploi. Prognoza meteo in localitați din județ Vremea in Alba, 30 octombrie – 5 noiembrie: temperaturile se mențin ridicate pentru aceasta perioada, la inceput de saptamana. Maximele vor ajunge la 20-21 de grade Celsius.…

- VREMEA in Alba, 23-29 octombrie: Zile frumoase, apoi mai frig și ploi. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea in Alba, 23-29 octombrie: temperaturile se mențin ridicate pentru aceasta perioada, la inceput de saptamana. Maximele vor ajunge la 22 de grade Celsius. De joi, in schimb, vremea…

- Vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului. Pana duminica dimineața, vantul va avea intensificari in Banat, Crișana și in sud-vestul Transilvaniei, cu viteze in general de 55 – 60 kilometri/ora.