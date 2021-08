Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri, 25 august, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate in 25 de judete, valabila pana joi dimineata. Astfel, in intervalul 25 august, ora 10:00 – 26 august, ora 10:00, in Transilvania, Moldova si local in Banat, Oltenia, Muntenia si la munte vor […] The post Vreme rea. Ploi torențiale, vijelii și grindina in 25 de județe din țara appeared first on Gazeta din Vest .