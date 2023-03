Vreme extrem de caldă, pentru început de primăvară. Temperaturi maxime de 25 de grade Vremea iși face de cap, in acest weekend, cand Romania va fi lovita de un aer tropical din Nordul Africii. Temperaturile vor ajunge la 25 de grade. Temperaturile vor atinge și 25 de grade, in acest weekend, in Moldova și Muntenia, insa de luni aerul tropical din nordul Africii va fi inlocuit treptat de o masa de aer rece, polar, dinspre nordul Europei, conform meteorologilor. Pentru București sunt prognozate temperaturi de pana la 23 de grade, sambata, dar vor fi și 25 de grade in Moldova și Muntenia. De luni, insa, vremea se schimba. „Sa ne bucuram de acest weekend cu temperaturi acceptabile,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

