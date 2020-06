Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marți o avertizare nowcasting cod portocaliu de furtuni si vijelii, valabila in localitati din judetele Arad și Bihor.Oamenii de știința vorbesc despre un 'efect substanțial' - Cate vieți au salvat masurile de izolare impuse in Europa…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis in aceasta dupa-amiaza mai multe coduri portocalii și galbene valabile pentru mai multe județe din Romania. In aceste zone se vor semnala fenomene extreme precum grindina și vijelii!

- Vremea continua sa ramana capricioasa in Romania, arata prognoza ANM pentru urmatoarele doua saptamani. Zilele calde, cu temperaturi de pana la 25 de grade, vor alterna in perioada urmatoare cu cele racoroase, se arata in prognoza pentru perioada 11-24 mai, publicata de Administrația Naționala de Meteorologie.…

- Valorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in a doua saptamana din mai, in regiunile sudice, vestice si sud-vestice. ”Valorile termice vor fi usor mai ridicate, decat cele specifice acestei perioade, in regiunile sudice, vestice si sud-vestice, dar si usor mai coborate…

- Vești de ultima ora de ANM despre vremea din Romania. Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice acestei perioade, la nivelul intregii țari, dar mai ales in regiunile intracarpatice și la munte, intre 4 și 11 mai, anunța, vineri, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), care…

- Cum va fi vremea de Paste? Norul de fum din Ucraina se indreapta spre Romania? Climatologul Roxana Bojariu de la Administratia Nationala de Meteorologie a fost in matinal cu Adina Suhan: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/04/15-apr-2020-M1.mp3

- Iarna a revenit in Romania. COD PORTOCALIU de ninsori abundente, strat de zapada consistent si viscol.video+foto Vremea de iarna a revenit in Romania. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente, strat de zapada consistent si viscol Oltenia, vestul…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta schimbari dramatice de vreme. Temperaturile vor scadea brusc, iar ploile care pune stapanire pe Romania se vor transfroma in ninsori. Si in Bucuresti se intoarce iarna.