Stiri pe aceeasi tema

- Vremea 10 decembrie 2019. Meteorologii au vești bune intrucat deși e aproape mijlocul lunii decembrie, temperaturile se mențin, in general, pozitive in timpul zilei. Precipitațiile iși vor face, insa, simțita prezența in mai multe zone din țara.

- Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului, mai ales in regiunile intracarpatice, potrivit Mediafax. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar in sud și in est dimineața va fi ceața. Maximele termice vor fi cuprinse intre 12 și 22 de grade. Cerul va avea innorari si temporar va…

- Metoorologii anunța ca, desi valorile termice vor fi in scadere in toata tara, temperaturile se vor mentine cu mult peste cele normale pentru aceasta data. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 12 si 19 grade Celsius, iar cele minime intre 5 si 14 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros…

- Valorile termice de astazi se vor situa cu mult peste cele climatologic specifice pentru a doua decada a lunii noiembrie, anunța meteorologii. Maximele se vor incadra intre 15 si 24 de grade Celsius, iar minimele intre 4 si 15 grade Celsius. In vest, sud-vest si in centru, precum si in zonele montane…

- Ziarul Unirea METEO: Vremea deosebit de calda continua in urmatoarea perioada. Ce iarna se anunta și cand va fi lovita Romania de viscol si ger cumplit In urmatoarea perioada, vremea deosebit de calda, neobisnuita pentru data din calendar, continua, iar o scadere a temperaturilor este prognozata de…

- Vremea va ramane calda in aceasta saptamana, in majoritatea regiunilor, cu temperaturi medii diurne de 26 de grade Celsius, insa incepand cu data de 27 octombrie, valorile vor scadea cu pana la 10 grade, iar probabilitatea de aparitie a ploilor va fi in crestere, se arata in prognoza Administratiei…

- METEO. Vreme anormal de calda in urmatoarele zile. Luni, 14 octombrie, vremea va fi placuta in cea mai mare parte a țarii. Maximele se vor situa intre 17 grade pe litoral și 28 de grade in zonele de deal. Dupa lasarea nopții, vor aparea nori și ceața in est și in sud-est. Vantul va adia ușor in toate…

- Vremea va fi neobisnuit de calda pentru aceasta perioada, informeaza ANM ca urmare a unui val de caldura care intra in aceste zile in Romania. Intr-o mare parte a țarii temperaturile vor atinge... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!