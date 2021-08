Veo Worldwide Services are 800 de angajati in 6 tari, in Iasi regasindu-se unul dintre centrele cele mai puternice de achizitii ale grupului. In Iasi au fost cumparate produse de lichidare in valoare de 165 milioane de euro. Pandemia a adus schimbari majore si in randul companiilor care furnizeaza servicii B2B (n.r. - business to business, tranzactii intre persoane juridice care se caracterizeaza, de regula, prin volume mari, preturi stabile si competitive), aceste companii adaptandu-se noilor nevoi si cerinte ale pietei globale. Veo Worldwide Services, cu doua centre deschise si in Iasi, ofera…