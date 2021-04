Vrei să știi dacă ai fost infectat cu virusul SARS-CoV-2? Află ce test să alegi! Testarea pentru virusul SARS-CoV-2 poate fi necesara atunci cand ai simptome specifice (febra, tuse, dificultați de respirație), cand ai intrat in contact direct cu cineva infectat sau cand ai nevoie de test pentru a calatori sau accesa anumite servicii medicale. In oricare dintre situațiile de mai sus, efectuarea testului COVID-19 presupune recoltarea unei probe de la nivelul gatului sau nasului pentru detectarea, printr-un test RT-PCR sau printr-un test antigenic, a prezenței noului coronavirus. Testele de identificare directa a coronavirusului incearca sa detecteze particule… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

