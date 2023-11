Stiri pe aceeasi tema

- Biletele la meciurile Romaniei de la EURO 2024, din Germania, se vor putea cumpara doar de la organizatorul UEFA, incepand cu 4 decembrie, de pe website-ul uefa.com/euro2024/ticketing. Cel mai ieftin costa 30 de euro, la peluza, in faza grupelor. Cel mai scump, de categoria 1, e la finala din 14 iulie:…

- Reprezentativa feminina de fotbal a Romaniei mai are de disputat in acest an doua partide in grupa B2 din Liga Națiunilor: in deplasare contra Finlandei și pe teren propriu impotriva Croației. Pentru ultimul meci, Federația Romana de Fotbal a anunțat marți ca a pus in vanzare biletele.Ultimul meci…

- Suporterii romani vor avea alocate mai multe bilete la meciul Israel – Romania decat cota de 5% impusa de regulamentele competitiei, informeaza Federația Romana de Fotbal (FRF). Capacitatea stadionului este de 3.800 de locuri, din care suporterii romani vor putea accesa 462.Fiecare roman poate cumpara…

- Romania va susține in noiembrie meciurile decisive pentru calificarea la Euro 2024. Federația Romana de Fotbal a anunțat punerea in vanzare a tichetelor pentru duelul cu Elveția, de pe 21 noiembrie, de pe Arena Naționala.