Sala Sporturilor cand se numea... palat. In 1961

De pe verso: "Sunt foarte bine si ma gandesc la tineldquo;.Sala Sporturilor a fost construita in perioada septembrie 1957 martie 1958, cand regimul aflat la putere vedea in sport un important mijloc de propaganda, un "ambasador ideologicldquo;, performantele pe care statele comuniste le obtineau in acest… [citeste mai departe]