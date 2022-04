Stiri pe aceeasi tema

- Slovacia a donat Ucrainei sistemul sau de aparare aeriana S-300 pentru a o ajuta sa se apere impotriva agresiunii Rusiei, a declarat vineri premierul Eduard Heger, citat de Reuters. „Aș dori sa confirm faptul ca Slovacia a furnizat Ucrainei un sistem de aparare aeriana S-300. Națiunea ucraineana iși…

- Pentru a-și salva copiii de teribilul razboi și pentru a se asigura ca vor primi ajutor in cazul in care vor ramane orfani, parinții ucraineni apeleaza la soluții disperate. O mama din Ucraina a scris pe spatele fetiței sale datele de contact, in cazul in care parinții vor fi uciși in razboi . Femeia…

- Vladimir Putin, prin instrumentele oficiale pe care le are sub control, inchide gura presei independente din Rusia definitiv. Ultimele voci critice din mass-media rusa sunt ferecate de cenzura militara. Adaugam și respectul nostru profund pentru jurnaliștii independenți din Rusia care au incercat,…

- Rusia continua bombardamentele in Ucraina, intensificand atacurile. Miercuri seara, cladirea Teatrului din Mariupol, unde erau adapostiți intre 1.000 și 1.200 de oameni, a fost bombardata de trupele ruse. Nu exista informații privind victimele, autoritațile localel spunand ca totul este blocat de moloz…

- Fondatorul Tesla si SpaceX, Elon Musk, l-a provocat luni la un duel pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, avand drept miza Ucraina, intr-un mesaj postat pe Twitter, relateaza EFE. ‘Prin prezenta il provoc pe Vladimir Putin la un duel. Ceea ce este in joc este Ucraina’, a declarat Musk intr-un scurt…

- Elon Musk i-a lansat pe Twitter o provocare lui Vladimir Putin, chemandu-l la o lupta "om la om", miza fiind Ucraina. Elon Musk, care pe Twitter are peste 77 de milioane de urmaritori, este faimos pentru mesajele sale iesite din comun si uneori la limita absurdului. Mesajul de acum combina engleza cu…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, le-a adresat un mesaj pe Twitter rușilor care au curajul sa protesteze fața de razboiul din Ucraina. Mesajul este scris in rusa. “Suntem alaturi de cei care nu vor ca acest razboi nedemn sa fie purtat in numele lor și apara pacea”, a scris in rusa Emmanuel Macron.…

- Agresiunea lui Vladimir Putin la adresa Ucrainei seamana cu cea a lui Hitler din Polonia, declara eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL. El comenteaza la RFI sancțiunile dictate de Occident impotriva Rusiei și spune ca "este un test pe care daca cele 27 de state din UE, de asemenea…