- Polonia nu ar trebui sa excluda trimiterea de trupe in Ucraina, a declarat ministrul de externe Radoslaw Sikorski intr-un interviu aparut marti in mai multe publicatii europene, fara a preciza insa ce rol ar putea avea aceste trupe, transmite Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa opreasca razboiul din Ucraina printr-un armistitiu negociat care sa recunoasca actualele linii de pe campul de lupta, au transmis patru surse rusesti pentru Reuters, care au precizat, pe de alta parte, ca liderul de la Kremlin este pregatit sa lupte in…

- Franta si alte tari europene sunt „bombardate de propaganda rusa” odata cu apropierea alegerilor europene din 9 iunie, a avertizat ministrul francez delegat pentru afaceri europene, Jean-Noel Barrot, intr-un interviu publicat sambata pe site-ul cotidianului Ouest France, relateaza AFP. „Suntem bombardati…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu pentru CBS News ca rușii pregatesc o ofensiva majora „la sfarștiul lunii mai sau iunie”. Acesta a precizata ca fara ajutorul aliaților, Ucraina nu este pregatita sa se apere, avertizand ca daca țara sa nu va rezista, Kazahstanul va…

- Declarațiile recente ale lui Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, arunca o lumina cruda asupra a ceea ce putem numi fara ezitare o mașinarie de minciuni mondiala. In timp ce susține ca Rusia nu are intenții agresive impotriva țarilor NATO și ca nu va ataca Polonia, statele baltice sau Cehia, realitațile…

- Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, susține ideea ca Ucraina sa primeasca rachete de croaziera Taurus si a acuzat Germania ca ezita sa trimita noile sisteme de arme catre zona de conflict, transmite DPA, potrivit Agerpres.

- Șefa diplomației finalndeze, Elina Valtonen, nu exclude complet trimiterea de trupe in Ucraina, declarand pentru Politico ca țarile occidentale nu ar trebui sa se opuna in totalitate acestei idei in cazul in care situația se inrautațește.„Este important sa nu excludem totul pe termen lung, pentru ca…

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a facut acuzații la adresa președintelui Vladimir Putin duminica, sugerand ca acesta incearca sa “destabilizeze” Germania. Declarația vine in urma difuzarii de catre surse din Rusia a unei convorbiri confidențiale interceptate intre ofițeri germani, in…