- Cercetarile sunt in curs in cazul conflictului de la Racoasa din weekend, momentan oficial fiind anchetați doi barbați, de 22 și 24 de ani. Insa ancheta s-ar putea extinde și asupra proprietarului magazinului. Din imaginile complete, surprinse in noaptea de sambata de camerele de supraveghere, reiese…

- Sambata, 19 iunie a.c., in jurul orei 21.40, Polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost solicitați prin apel 112, de catre un barbat din Racoasa, sa intervina la un magazin din localitate, unde a avut loc un conflict. Echipajul de poliție a identificat proprietarul magazinului, un barbat de…

- Un barbat de 39 de ani din Cimpineanca a decedat, duminica, dupa ce ar fi incercat sa remedieze o defectiune la o balotiera, fiind prins in utilajul agricol, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Politistii Sectiei 1 Politie Rurala au fost sesizati, duminica, cu privire…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri, pe DN2, la iesire din Urechesti, in urma coliziunii dintre un microbuz de calatori si un autoturism, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Politistii rutieri au intervenit la un accident rutier sesizat prin apel 112, pe DN2, la iesire din…

- Sase accidente produse pe fondul consumului de alcool sau substante psihoactive, soldate cu vatamarea corporala a 11 persoane, s-au inregistrat pe soselele din Vrancea in primele trei luni ale anului, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate, in perioada ianuarie…

- Un barbat de 43 de ani, din municipiul Focsani, dat in urmarire internationala de autoritatile italiene pentru infractiunea de trafic de persoane, a fost identificat de politistii Serviciului Investigatii Criminale in localitatea de domiciliu, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- O petrecere de majorat la care participau 35 de persoane a fost intrerupta de politisti, in cursul noptii de sambata spre duminica, la Dumitresti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In cursul noptii trecute, in jurul orei 22,30, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost verificate 1.294 de persoane, din care 676…