Vrancea: Mai multe drumuri judeţene şi comunale - închise traficului după ce au fost inundate de apele revărsate Mai multe drumuri judetene au fost inchise traficului rutier dupa ce apele s-au revarsat pe carosabil sau au erodat soseaua, iar cateva gospodarii aflate in calea apelor au fost evacuate in ultimele 24 de ore, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.



"La aceasta ora, mai multe drumuri judetene sunt inchise traficului rutier. Printre acestea, DJ 205 la kilometrul 21 Spulber, unde podul din satul Prahuda a fost erodat de ape, DJ 204E Mircesti - Doaga, unde carosabilul este inundat in urma revarsarii apelor, pe DN 2N a fost afectat un pod provizoriu din tuburi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe drumuri judetene au fost inchise traficului rutier dupa ce apele s-au revarsat pe carosabil sau au erodat soseaua, iar cateva gospodarii aflate in calea apelor au fost evacuate in ultimele 24 de ore, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, citat de Agerpres . „La…

- Mai multe drumuri judetene au fost inchise traficului rutier dupa ce apele s-au revarsat pe carosabil sau au erodat soseaua, iar cateva gospodarii aflate in calea apelor au fost evacuate in ultimele 24 de ore, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "La aceasta ora,…

- Jandarmii vranceni au fost solicitati sa intervina cu o drona si masini de teren pentru salvarea celor 12 persoane ramase izolate pe o insula, intr-o zona forestiera de la Nereju, in urma unei viituri, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "In cazul celor 12 persoane ramase…

- Jandarmii vranceni au fost solicitati sa intervina cu o drona si masini de teren pentru salvarea celor 12 persoane ramase izolate pe o insula, intr-o zona forestiera de la Nereju, in urma unei viituri, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "In cazul…

- Aproape 50 de localitați din 18 județe au fost afectate de ploile din ultimele 24 de ore, anunța Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta intr-un bilanț publicat sambata dimineața. Doua persoane au fost luate de ape, iar in județul Vrancea 12 muncitori au ramas blocați peste noapte intr-un vagon…

- Carambol rutier in Constanta.Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier, produs intre cinci autoturisme, pe strada Nicolae Iorga, in fata…

- Doua bombe de aviatie de 250 kg, de productie germana, din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, au fost distruse de pirotehnistii vranceni. Potrivit ISU, cele doua bombe au fost descoperite pe un teren de la marginea satului Calienii Vechi, comuna Nanesti. ''Vineri, incepand de la ora 9,00,…

- Un comandant de echipaj de la Detasamentul de Pompieri din Targu Mures, plutonier adjutant Ioan Cocis, a primit joi, 15 aprilie, felicitari din partea conducerii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, dupa ce, in urma cu o seara, in timp ce mergea spre casa impreuna cu…