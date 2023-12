Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele doua saptamani, un localnic din Soveja este terorizat de prezența lupilor in gospodaria sa. Ultimul atac al lupilor, cand au și lasat in urma lor pagube insemnate, s-a produs sambata seara: cațiva caini și mai multe pasari din curte au fost sfașiate de lupi, potrivit unei postari publicate…

- Comuna Luna, Județul Cluj, cu sediul in Com. Luna, Sat Luna nr. 192 Jud. Cluj, tel. 0264-368236, fax 0264-326242, [email protected], CUI 4546960, anunța organizarea unei licitații publice deschise pentru concesionarea unui teren in suprafața de 30 ha, inscris in CF nr. 59410, 59411 și…

- Cladirea Centrului Cultural „Simion Mehedinți” va gazdui un Muzeu Etnografic al comunei Soveja. Anunțul a fost facut de primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon care a precizat ca inaugurarea se va face printr-un eveniment dedicat portului popular. „Impreuna cu colegii mei am inceput amenajarea uneia…

- COMBATEREA VIOLENȚEI DOMESTICE, PRIORITATE A POLIȚIȘTILOR VRANCENI Marți, 24 noiembrie a.c., ora 15:30, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost sesizați, direct, de catre o tanara de 17 ani, din comuna Soveja, despre faptul ca are un conflict cu fostul concubin, un barbat de 23 de ani, din…

- Primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon, a anunțat ca a semnat contractul pentru achiziționarea unui microbuz electric, proiect care a fost depus anul trecut. Microbuzul va fi destinat transportului public intre localitațile vecine, Campuri, Racoasa și Vizantea-Livezi. „Prin același proiect, in localitatea…

- ANUNȚ PUBLIC COMUNA SOVEJA cu sediul in comuna Soveja, str. Simion Mehedinti, nr. 192, judetul Vrancea, titular al Planului: „PLAN URBANISTIC ZONAL, ZONA TURISTICA IN COMUNA SOVEJA, JUDETUL VRANCEA” cu amplasamentul in comuna Soveja, judetul Vrancea, anunta publicul interesat asupra depunerii primei…

- In perioada 18.09.2023-22.09.2023, polițiștii locali, din cadrul Serviciului Poliția Locala Alba Iulia, desfașoara activitați conform atribuțiilor prevazute in Legea 155/ 2010 și Hotararea Guvernului nr. 1332/2010, privind respectarea prevederilor legale și a condițiilor de ridicare, transport și depozitare…

- Ele pot fi accesate de persoanele rezidente sau nerezidente, romani sau straini, care au implinit cel puțin 18 ani. Pe piața din Romania exista numeroase fonduri de investiții. In funcție de caracteristicile pe care le dețin, de strategiile de investiții pe care le adopta, dar mai ales in funcție de…