Problema limbii ruse in R.Moldova a reaparut in vizorul opiniei publice odata cu alegerea unui nou președinte, existind unele ingrijorari in societate in aceasta privința. Intrebați daca ar trebui reintrodusa limba rusa ca disciplina obligatorie in școlile moldovenești, dupa ce a fost exlusa din curriculum școlar de guvernarile anterioare, majoritatea respondenților ne-au raspuns afirmativ. Potriv