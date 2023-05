Votul consumatorilor a desemnat 40 de câștigători ai competiței Votat Produsul Anului® 2023 Cea de-a 14-a ediție a competiției “Votat Produsul Anului®” Romania și prima ediție a competiției “Votat Produsul Anului Marca Proprie Distribuitor” și-au desemnat caștigatorii pentru anul 2023. Consumatorii au votat 32 de produse caștigatoare in competiția destinata marcilor naționale și 8 produse caștigatoare in competiția destinata marcilor proprii ale distribuitorilor, fiind evaluate de catre consumatori din perspectiva inovației, atractivitații și intenției de cumparare. Acestea au dreptul de a folosi eticheta “Votat Produsul Anului®”, respectiv “Votat Produsul Anului Marca Proprie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

