Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 35 de senatori, deputați, europarlamentari și fostul ministru al Digitalizarii, Ciprian Teleman, a semnat o scrisoare comuna de susținere a liderului USR Dacian Cioloș, in scandalul care continua de cateva zile cu fostul lider al partidului, Dan Barna. In scrisoarea care susține programul…

- Drula, Nasui, Moșteanu, Ion, Pruna sau Viziteu sunt printre useriștii din echipa Barna care au lansat vineri un nou document prin care raspund punct cu punct programului politic lansat de Dacian Cioloș.Liderul USR, Dacian Cioloș, reacționeaza în scandalul din partid și îl ataca dur…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, spune ca este de neacceptat „chemarea partidului la arme”, sub pretextul ca el vrea sa il distruga sau sa il dea cuiva. Are și un mesaj pentru Dan Barna, ale carui declarații le considera „stangacie”: „Ii ințeleg neputința (…), am refuzat sa ii comentez gafele”. Dacian…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, a declarat vineri, pentru News.ro, ca sedinta Biroului National de joi seara, in care Dacian Cioloș a amenințat cu demisia, a fost una tensionata, care a generat discutii in partid, insa a precizat ca spera ca lucrurile se vor rezolva pana la inceputul saptamanii…

- Președintele USR Dacian Ciolos a declarat vineri ca nu intentioneaza sa plece din partid si nici sa-si faca grupuri separate in Parlament sub denumirea PLUS, transmite News.ro. Precizarile sale vin dupa ce G4Media a scris joi in exclusivitate ca Cioloș le-a transmis liderilor USR ca va pleca de la șefia…

- Dacian Cioloș a anunțat joi ca va demisiona din funcția de președinte al USR daca Biroul Național ii va respinge programul sau care include schimbarea statutului, schimbarea secretarului general pus de Barna, diminuarea puterii Biroului Național nu va fi aprobata. Informația a fost publicata inițial…