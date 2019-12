Stiri pe aceeasi tema

- Premierul conservator in exercitiu Boris Johnson si adversarul sau laburist Jeremy Corbyn si-au jucat miercuri, cu cateva ore inaintea unui scrutin crucial in privinta Brexitului, ultimele carti in vederea obtinerii victoriei in aceste alegeri legislative anticipate ce se anunta stranse potrivit…

- Partidul Conservator al premierului Boris Johnson e creditat cu obținerea unei majoritați comfortabile de 68 de mandate în Parlament la alegerile legislative din 12 decembrie, datorita unui avans semnificativ înregistrat în fiefurile tradiționale ale opoziției laburiste, conform unui…

- Premierul britanic Boris Johnson a promis marti sa scoata Marea Britanie din Uniunea Europeana pe 31 ianuarie si sa incheie un nou acord comercial pana la sfarsitul anului 2020, incercand sa isi promoveze mesajul ca numai el poate realiza rapid Brexitul, in timpul unei dezbateri cu liderul laburist…

- Premierul conservator a deschis ostilitatile trimitandu-i liderului laburist o scrisoare liderului laburist, in care-i cere sa-si clarifice pozitia ambigua pe tema iesirii din Uniunea Europeana (UE). Aceasta nu a avut inca loc, la peste trei ani dupa ce aproape 52- dintre britanicii care s-au prezentat…

- Premierul britanic Boris Johnson a renuntat la amenintarea unui Brexit fara acord in manifestul electoral al Partidului Conservator, a relatat sambata publicatia The Times, relateaza Reuters.Potrivit sursei citate, Johnson se va concentra pentru ca acordul sau pe tema Brexitului sa fie aprobat,…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a indemnat vineri seara pe liderul opozitiei Jeremy Corbyn ”sa fie barbat” si sa-i sustina indemnul la alegeri anticipate la 12 decembrie, in vederea unei iesiri din impasul Brexitului, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Este timpul ca Jeremy Corbyn sa comporte…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, i-a spus lui Boris Johnson, premierul Marii Britanii, ca Uniunea Europeana va decide pana la sfarșitul acestei saptamani daca va accepta un acord pentru Brexit așa cum a fost propus de catre Londra. In timpul unei discuții telefonice purtate in acest weekend cu…

- 'Cunoasteti pozitia Frantei, care considera ca acordul de retragere (din UE) este cea mai buna solutie, insa astazi ipoteza (...) unei iesiri fara acord este cea mai plauzibila', a declarat Le Drian in Adunarea Nationala. Premierul britanic Boris Johnson a promis marti ca va veni 'foarte curand'…