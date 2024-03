Stiri pe aceeasi tema

- Se convoaca in sedinta extraordinara, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, marți, 19 martie 2024, ora 12:00. Ședința se va desfașura prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferința ”Cisco Webex”, cu ordinea de zi: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice…

- Primele zile ale lunii martie au adus controale la angajatorii care desfasoara activitati in domeniul demontarii masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor. Vorbim de o campanie naționala care s-a desfașurat in perioada 05 martie – 09 martie 2024, campanie pentru verificarea…

- Oricat de greu ar fi de crezut, municipiul Baia Mare are legaturi cu China. In cea mai recenta ședința de Consiliu Local Baia Mare au fost adoptate mai multe Hotarari de Consiliu Local cu privire la demararea procedurilor de infrațire cu o serie de orașe. Poate Primaria Baia Mare ne spune ce au adus…

- Poate puțini știu, dar in Maramureș anumite tradiții sau obiceiuri sunt greu de ințeles, unele fiind considerate de mult timp pierdute. Cine și-ar putea inchipui ca in Maramureș sunt inmormantari unde cu cel decedat se comporta lumea ca și cum s-ar casatori. In Maramureș, in cazul decesului unei persoane…

- Lucrarile de cadastrare sistematica se desfașoara cu dificultate in județul Maramureș. Ovidiu Ștefan, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Maramureș, a enumerat o serie de factori care duc la aceasta situație. Prima și cea mai mare problema la nivel de județ este lipsa topografilor…

- Compania Naționalp de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania a transmis spre publicare Anunțul de participare aferent contractului de achiziție publica Execuție lucrari Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granița Romano – Ungara – Drum Expres M49 Ungaria)”. CNAIR a anunțat…

- Anul 2024 a adus „cadouri” polițiștilor rutieri din județul Maramureș. Care iși vor putea face treaba și mai bine cu noile tehnologii luate in primire. Asta ar trebui sa dea de gandit șoferilor care se știu vitezomani, celor care au obiceiul de urca la volan deși inainte au baut sau celor care consuma…

- Una din principalele provocari cu care se confrunta in aceasta perioada Romania este legata de transferurile ilegale de deseuri, mascate in importul de produse/marfa second-hand. Garda Naționala de Mediu spune ca la punctele de trecere a frontierei Romaniei, comisarii Garzii Nationale de Mediu interzic…