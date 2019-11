Vor musai victoria! CSU Neptun, duel cu Dinamo, la Sala Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema

- CSU Neptun a reusit sa obtina o noua victorie importanta in Diviza A la handbal feminin, Seria B. Echipa antrenata de Ion Ivan si Lacramioara Ilie a primit, la Sala Sporturilor din Constanta, vizita CSM-ului Bucuresti, formatia secunda a clubului care evolueaza in Liga Nationala, in fata careia s-a…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun a avut parte de un meci cu final dramatic, sambata, la Sala Sporturilor din Constanta, impotriva formatiei CSU Stiinta Bucuresti. A fost o intalnire intre singurele echipe care aveau punctaj maxim in Seria B a Diviziei A la handbal feminin. Meciul s-a incheiat la…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste sambata, 19 octombrie, de la ora 14.00, partida de handbal feminin CSU Neptun Constanta CSU Stiinta Bucuresti, contand pentru etapa a saptea a Diviziei A, seria B. In clasament, CSU Neptun se afla pe primul loc, 15 puncte, avand victorii pe linie in cele cinci…

- Echipa CSU Neptun (antrenori Ion Ivan si Lacramioara Ilie) a obtinut cea de-a patra victorie consecutiva in Seria B a Diviziei A la handbal feminin. Universitarele au jucat, la Sala Sporturilor din Constanta, impotriva celor de la Danubius Calarasi, iar partida a fost una la discretia gazdelor, care…

- Echipa CSU Neptun Constanta inregistreaza victorie dupa victorie in Seria B a Diviziei A la handbal. Fetele antrenate de Ion Ivan si Lacramioara Ilie au avut parte in week-end de un meci dificil, cu Dinamo, disputat in sala „Iris” din Capitala. Dupa o evolutie foarte buna, handbalistele de la malul…

- Dupa trei victoria obtinute in urma unor jocuri foarte bune, handbalistele Coronei spera sa pastreze cele trei puncte si in partida cu CSM Slatina, care se va disputa sambata, de la ora 18.00, in Sala Sporturilor “Dumitru Popescu Colibasi” din Brasov. Chiar daca echipa pe care o antreneaza ocupa primul…

- CSU Neptun a debutat cum nu se poate mai bine in actuala editie a Diviziei A la handbal feminin. Formatia constanteana, antrenata de Ion Ivan si Lacramioara Ilie, a castigat, sambata, scor 37-28 (21-15), partida cu CSM II Bucuresti, sustinuta in deplasare, contand pentru runda inaugurala a campionatului,…

- Petre Apostol Cu o saptamana inainte de startul Diviziei A la handbal feminin, noua echipa prahoveana Activ Prahova Ploiesti, din cadrul clubului sportiv recent infiintat de catre Consiliul Judetean Prahova, a organizat, la Sala Polivalenta din Plopeni, un turneu de verificare. Alaturi de echipa pregatita…